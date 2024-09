Concerto in piazza della Fanfara Bersaglieri. Sfilata in corso Vannucci

1Proseguono le iniziative per la terza edizione della ricorrenza cittadina del XIV Settembre 1860: tre giorni, fino a domani, di eventi per rievocare un evento di particolare significato storico per la città di Perugia. Ieri al parco della Verbanella l’omaggio al monumento dei Bersaglieri con la deposizione di una corona di alloro. Oggi sono le celebrazioni ufficiali: alle 9 al cimitero monumentale di Perugia la cerimonia al monumento che ricorda i “Caduti del XIV Settembre 1860”. Alle 10 la cerimonia a Porta Sant’Antonio, alle 11.30 invece a Porta Santa Margherita. Appuntamento atteso alle 12,30 in piazza IV Novembre con il concerto della Fanfara Bersaglieri Provinciale di Siena e alle 17 la sfilata dei Bersaglieri e dei Granatieri in corso Vannucci sino all’Ingresso di Palazzo dei Priori dove si esibiranno le Fanfare dei Bersaglieri e la Musica dei Granatieri.