Concerto della Banda dei carabinieri e percorso degli eremiti

GUALDO TADINO - Tante le iniziative dell’anno giubilare "angelano", programmate dal Comitato del settecentenario o da gruppi e associazioni gualdesi. La prossima è in agenda per sabato 15, quando, alle 17,30, verrà inaugurata un’edicola votiva in via Cesare Battisti, in centro, con l’immagine della "Virgo Fidelis", venerata dai militari della "Benemerita"; e alle 18.30, nel vicino parco della Rocca Flea, si esibirà in concerto, la Banda musicale dell’Arma dei Carabinieri. Negli ultimi giorni è stata lanciata un’altra iniziativa che propone il cammino degli eremi, un percorso che tocca varie località della montagna dove vissero nei secoli passati diversi venerati anacoreti. Lo ha predisposto il movimento del Masci, l’associazione che unisce gli scout adulti cattolici, e che intende contribuire anche così alle celebrazioni del compatrono cittadino. In tale contesto, il nome attribuito al percorso è "Il Beato Angelo sul cammino degli eremiti", un itinerario che verrà anche munito di apposita tabellazione con valenze devozionali e spirituali. Alberto Cecconi