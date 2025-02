Concerto del Rotary. Sostegno all’Aucc

FOLIGNO Weekend di musica e solidarietà per il Rotary Club. Il service club prosegue il suo ricco calendario di iniziative di prestigio rivolte alla città, invitando la cittadinanza a partecipare al Concerto ‘Note da Oscar’ tributo ad Ennio Morricone, che sarà eseguito dalla Filarmonica di Belfiore diretta dal maestro Marco Pontini. L’appuntamento musicale è in calendario sabato alle ore 21 all’Auditorium San Domenico, con un contributo per biglietto di 15 euro. L’incasso sarà devoluto in beneficenza a favore dell’Associazione Umbra per la lotta contro il cancro, alla Usl2 Oncologia di Foligno ed all’Associazione ‘Plastica 2020’. Un appuntamento fortemente voluto dai rotariani folignati, "per offrire una serata a tutti e proseguire nelle azioni di sostegno alle associazioni impegnate nella prevenzione e nel sostegno ai malati". L’evento si avvale inoltre del patrocinio del Comune, che ha concesso l’utilizzo del prestigioso contenitore culturale. Recentemente, poi, il Governatore del Governatore del Distretto 2090 Massimo De Liberato, è stato a Foligno e ha fatto visita ai principali luoghi cittadini ed è stato ricevuto dal sindaco Stefano Zuccarini. La delegazione rotaria, composta dal presidente del club folignate Giovanni Lupidi ed altri consiglieri e soci ha fatto poi tappa a Palazzo Trinci per proseguire con un pranzo in centro storico.