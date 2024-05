Concerto danzato con UmbriaEnsemble al Teatro Excelsior

Il romanticismo è protagonista del concerto danzato di UmbriaEnsemble che stasera alle 21, per ragioni meteo, si esibisce al Teatro Excelsior (e non alla Villa del Boccaglione, come annunciato) in occasione della Giornata Europea dei Parchi. “Su sentieri di bosco segreti“ è il titolo dello spettacolo che vede in scena Christian Schmitt, oboe, Luca Ranieri, viola, Maria Cecilia Berioli, violoncello, Alessandra Gentile, pianoforte e Filippo Sodi, danza, in un repertorio musicale romantico con l’op. 28 di August Klughardt del 1873, che mette in musica i “Canti delle canne” (Schilflieder) di Lenau in una intensa partitura per oboe, viola e pianoforte, il Trio op.11 in Sib Maggiore per viola, violoncello e pianoforte di Beethoven e il Quartetto in Fa per oboe, viola, violoncello e pianoforte di Joseph Rheinberger, organista e compositore nato in Liechtenstein ma naturalizzato bavarese, devoto alle ispirazioni naturalistiche più squisitamente romantiche.

L’ingresso è gratuito com prenotazione al 366.6735767 (solo WhatsApp) e alla mail: [email protected].