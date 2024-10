Concerto candlelight per Ennio Morricone a S. Francesco al Prato

Un suggestivo concerto a lume di candela per la stagione “SanFra“: questa sera alle 21.30 l’Auditorium San Francesco al Prato si illumina con “Candlelight: Ennio Morricone e colonne sonore”. Un’esperienza sensoriale immersiva tra le note del pianista Luca Morelli e un’atmosfera intima alla sola luce delle candele che invadono lo spazio scenico. Nel concerto si potranno ascoltare musiche celeberrime che rimandano ai più grandi film per i quali Ennio Morricone composte grandi colonne sonore come “The man with the harmonica”, “The mission”, “The legend of 1900”, “Playing love”, “New Cinema Paradiso”, “Once upon a time in America”, “A fistful of dollars”, “The Good, the Bad and the Ugly”. I concerti Candlelight sono un format innovativo creato da fever per creare un’esperienza musicale dal vivo unica con un’offerta variegata di programmi per soddisfare tutti i gusti musicali, in luoghi di grandissimo impatto, illuminati da migliaia di candele.

Prevendite su circuito Fever Up.