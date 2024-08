Concerti e visite guidate ad Acquasparta e Portaria

ACQUASPARTA – Due raffinati e prestigiosi concerti per il Festival Federico Cesi, manifestazione di musica classica in scena fino a domenica 29 settembre. Oggi l’appuntamento è 18 nella Chiesa di Santa Cecilia ad Acquasparta dove il virtuoso organista Stefano Pellini (nella foto) presenterà “Capolavori organistici” con musiche di Vivaldi, Bach, Händel, Franck e Donizetti. Pellini vanta un carriera con oltre settecento concerti in Italia e all’estero, fa parte di giurie in concorsi organistici internazionali, ha inciso vari cd ed è attualmente organista titolare della Cattedrale modenese.

Secondo concerto martedì, sempre alle 18 nella Chiesa SS. Filippo e Giacomo Portaria di Acquasparta, stavolta con il del liutista Francesco Zoccali, vincitore del premio D’Agosto 2023, che eseguirà musiche di Gaultier, Weiss e Hagen in “Capolavori del liuto barocco”.

Le due esibizioni sono ingresso libero, con prenotazione consigliata ai numeri 389.6638112 e 393.9145351. Con l’occasione sono previste anche visite guidate di Acquasparta e Portaria con relative degustazioni, della durata di circa 30 minuti, da prenotare al numero 333.6162099 (per Acquasparta) e al 338.7542865 per Portaria. Le visite integrate sono ideate per favorire la scoperta anche delle bellezze naturalistiche e architettoniche locali - che sono al di fuori dei circuiti turistici più conosciuti - ed offrono la possibilità di vivere l’Umbria anche nelle sue meraviglie più nascoste.