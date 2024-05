Concerti all’orto medievale e alla Galleria Nazionale. Apre Enrico Nigiotti, domenica 7 luglio c’è Nada

Artisti che si esibiranno all’alba all’Orto Medievale e il pomeriggio alla Galleria Nazionale dell’Umbria: “L’Umbria che spacca“ si prepara alla sua undicesima edizione in programma a Perugia dal 3 al 7 luglio. Oltre al palco principale dei Giardini del Frontone, quello dove si svolgeranno i concerti serali già annunciati, il festival ripropone gli ormai immancabili “La Galleria che Spacca” e il “Garden Stage”. Due “navi” che si aggiungono alla flotta pronta a navigare i mari della musica. Tornano quindi gli eventi realizzati in collaborazione con la Galleria Nazionale dell’Umbria. L’inestimabile patrimonio artistico del museo perugino accoglierà gli artisti e farà da cornice alle loro esibizioni: Enrico Nigiotti (giovedì 4 luglio), Dente (venerdì 5 luglio), Michelangelo (sabato 6 luglio) e Nada (domenica 7 luglio). A partire dalle 17, il nuovo direttore della Galleria, Costantino D’Orazio, condurrà delle interviste agli artisti prima di una loro piccola live session. Per il terzo anno di fila torna anche il “Garden Stage”, in collaborazione con il CAMS - Centro di Ateneo per i Musei Scientifici, con i suoi suggestivi concerti all’alba a partire dalle ore 6 di mattina. L’Orto Medievale di Perugia, all’interno del complesso monumentale di San Pietro e accanto ai Giardini del Frontone, si offre ancora una volta come cornice per accompagnare le colazioni di Ponte Solidale, le sessioni di Yoga a cura di Luna.Yoga e ovviamente i concerti di artisti incredibili: Casadilego (venerdì 5 luglio), Micah P. Hinson (sabato 6 luglio), Any Other (domenica 7 luglio). Il cast artistico di questi due palchi va ad arricchire il programma già svelato del Frontone: Colapesce Dimartino il 3 luglio, Mahmood il 5 luglio, Fulminacci il 4 luglio, Salmo e Noyz Narcos il 6 luglio e il 7 luglio il concerto punk di La Sad, Vanilla e Bambole di Pezza ad ingresso gratuito.