Con “Napulitanata” voce e chitarra in recital al Clitunno

Dal teatro alla musica per la rassegna di spettacoli dal vivo “Performer in Umbria“: questa sera alle 21 al teatro Clitunno va in scena “Napulitanata”, un recital per voce e chitarra che vedrà salire sul palco il maestro Ciro Carbone e l’attrice Diletta Masetti (nella foto). Un evento che punta a recuperare e impreziosire la canzone della grande tradizione napoletana con una bella dose di originalità: i testi di Vincenzo Russo, Salvatore Di Giacomo e Roberto Murolo non saranno cantati, ma recitati attraverso una partitura speciale che si modellerà sulle note. Verranno anche narrate storie e recitati testi carichi di napoletanità, dal Pentamerone di Basile, accompagnato dalle musiche di Scarlatti, al grande Eduardo De Filippo. E il pubblico sarà protagonista perché sarà chiamato anche a cantare i brani della tradizione partenopea. L’evento è realizzato dall’associazione Aurora che organizza il “Festival del cinema di Spello“ con i fondi regionali del bando per lo spettacolo dal vivo. Biglietti disponibili sul circuito www.ticket.it.