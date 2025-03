Con il vento in poppa. Al via la stagione velica del Club Castiglionese

L’eccellenza sportiva del Trasimeno viaggia con il vento in poppa. La stagione velica del Club Velico Castiglionese è già iniziata da alcune settimane, con le prime regate del Campionato primaverile e gli allenamenti dei giovanissimi della squadra agonistica. Il calendario, come di consueto piuttosto impegnativo, prevede molti appuntamenti per regate in casa, nelle acque del Trasimeno, e molte trasferte in Italia e all’estero per la squadra agonistica.

In casa si segnalano: 4 regate tra febbraio e aprile del Campionato primaverile, 2 meeting di primavera tra marzo e aprile con Laser e O’Pen Skiff, in aprile il Trofeo del Timoniere, con i Meteor, tra maggio e giugno le regate Modelvela, cat. M, 10R, Iom, 5 giornate di regate tra giugno e agosto per il Campionato sociale estivo e infine a novembre e dicembre la Regata della Castagna e quella degli Auguri. Si tratta di oltre 20 giornate di regate, che richiameranno tanti velisti.

La squadra agonistica impegnerà i giovanissimi della classe O’Pen Skiff nel circuito interzonale, con 6 regate tra Umbria e Toscana; nel circuito nazionale, con 6 regate in tutta Italia e con il campionato italiano, con 4 nel circuito internazionale. I Laser saranno impegnati nel circuito interzonale, con 8 regate tra Umbria e Toscana; nel Circuito nazionale, con 3 regate in tutta Italia e nel Campionato italiano. Si tratta quindi di oltre 40 giornate di regata in trasferta, delle quali circa 10 saranno svolte in Europa (Italia, Polonia, Ungheria, Spagna) per l’Europa Cup e il Campionato Europeo, come detto, per la classe O’Pen Skiff dei giovanissimi.

Ed infine gli adulti dei Meteor andranno a Formia a difendere l’ennesimo titolo di Campioni italiani conquistato con autorevolezza nelle acque del Trasimeno nel 2024. Gli appuntamenti del programma del Club Velico Castiglionese sono annualmente patrocinati e ricevono contributi da Regione Umbria, Comune di Castiglione del Lago, Unione dei Comuni del Trasimeno, Camera di Commercio dell’Umbria, oltre che dal Coni, anche dalla Federazione Italiana Vela. Perché il club ha aperto l’anno proprio con la grande notizia della omologazione della Federazione Italiana Vela come impianto sportivo grazie ad alcuni lavori di adeguamento, il più importante dei quali è stato la realizzazione di un punto di primo soccorso.