’Con il cuore’, la luce di Assisi L’evento raccoglierà fondi per le popolazioni alluvionate

"Con il Cuore, nel nome di Francesco" di martedì 30 maggio, dal sagrato della Basilica superiore di San Francesco, sarà nel segno e a sostegno delle popolazioni colpite dalle alluvioni delle ultime settimane in Italia. I frati del Sacro Convento di Assisi per la ventunesima volta danno vita all’evento solidale che stavolta sosterrà le famiglie e i cittadini che hanno perso tutto: case, vestiti, elettrodomestici, automobili e lavoro. La manifestazione, condotta da Carlo Conti, verrà trasmessa martedì 30 maggio, alle ore 21.25 in diretta su Rai1, Rai Radio1 e in streaming su RaiPlay; si esibiranno sul palco Fiorella Mannoia, Pooh, Nek, Francesco Renga, Mr. Rain e Amii Stewart.

A questa edizione speciale parteciperanno anche frati e suore impegnati in prima linea nell’accoglienza e nella cura degli ultimi. "Qualcuno non potrà far rientro nelle proprie abitazioni per lungo tempo - ha dichiarato il coordinatore dell’evento, padre Enzo Fortunato -. Ogni donazione sarà utile per garantire accoglienza, cibo, medicine e tutto il necessario per poter ripartire. I francescani presenti nel territorio da sempre sono vicini agli ultimi e anche in questa emergenza sono in prima linea per stare accanto alla popolazione". Oltre al sostegno alle popolazioni colpite dalle alluvioni, sono 19 i progetti, in 9 Paesi diversi, tra cui le mense francescane in Italia, la popolazione siriana colpita dal terremoto lo scorso febbraio e le missioni francescane nel mondo, a cui si aggiunge il sostegno alle popolazioni colpite dalle alluvioni di maggio tramite la comunità dei frati francescani di Faenza. Per partecipare alla gara benefica basta inviare un sms o chiamare da telefono fisso al 45515.

M.B.