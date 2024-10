Comunità europea dello sport: "Esempio lodevole di promozione"

I Comuni di Corciano (capofila), Passignano sul Trasimeno e Castiglione del Lago si sono aggiudicati il Titolo “Comunità Europea dello Sport 2026“. Non era mai accaduto in Umbria. Il riconoscimento è stato conferito da Aces Europe - Federazione delle Capitali e delle Città Europee dello Sport, organismo che ha l’obiettivo di promuovere lo sport tra i cittadini dell’Ue, in particolare bambini, anziani e disabili. Presentatisi con la denominazione di “Sport al Centro - Trasimeno e Corciano“, i Comuni verranno ufficialmente premiati nel corso di un galà previsto a dicembre 2025 nella sede del Parlamento Europeo a Bruxelles (Belgio). Massima la soddisfazione negli uffici delle tre amministrazioni, convinte dell’importante lavoro di squadra compiuto per la costruzione della candidatura e dei benefici che ne potranno derivare per ciascun territorio sotto gli aspetti sportivi, turistici e culturali. Nella motivazione redatta da Aces Europe, si legge, tra l’altro "congratulazioni per questo prestigioso riconoscimento che le vostre città si sono guadagnate fissando un lodevole esempio di promozione dello sport per tutti, come mezzo per migliorare e favorire la salute e l’integrazione sociale, facilitare l’istruzione e la promozione del rispetto, tutti elementi in linea con gli obiettivi principali di Aces. Anche la vostra comunità ha dato prova di una politica sportiva esemplare, dotandosi di lodevoli strutture sportive, programmi ben strutturati e una vasta gamma di attività". Elementi che, peraltro, erano già stati rilevati dai commissari della delegazione Italia, l’organismo deputato a valutare la candidatura, dopo i sopraluoghi effettuati a settembre scorso nelle strutture sportive dei tre Comuni.