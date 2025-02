Comunità energetiche. Il sì della Commissione

PERUGIA – La Seconda Commissione dell’Assemblea legislativa, presieduta da Letizia Michelini ha espresso parere favorevole (astenuti i commissari della minoranza) sulla deliberazione della Giunta regionale concernente i ‘criteri per l’attivazione di un avviso pubblico per la concessione di contributi a sostegno della costituzione delle Comunità Energetiche Rinnovabili (Cer.) Alla riunione ha partecipato l’assessore all’Ambiente, Thomas De Luca che ha illustrato il documento. I soggetti beneficiari delle risorse, quantificate per il 2025 in 110mila euro, saranno: Amministrazioni comunali; Amministrazioni provinciali; Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario dell’Umbria (Adisu); Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale della Regione Umbria (Ater); Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente (Arpa). Aziende ospedaliere; Aziende sanitarie. "La dotazione economica è stata definita nella precedente legislatura, comunque i 110mila euro servono intanto per iniziare il progetto. Ho già chiesto – ha assicurato l’assessore – di ampliare la dotazione finanziaria per la seconda fase".