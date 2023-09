Comunità energetiche e idrogeno Patto fra Regione e “Rse Spa“

Definire politiche per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti a livello europeo, nazionale e regionale in materia di transizione energetica e sviluppo sostenibile: è quanto si propone il protocollo d’intesa tra Regione Umbria e Ricerca sul Sistema Energetico – Rsr Spa sottoscritto dalla presidente della Regione Donatella Tesei e dall’Ad di Rse, Franco Cotana. L’intesa è finalizzata alla pianificazione in materia di energia, con l’elaborazione di contributi tecnici nell’ambito dello sviluppo di un sistema energetico sicuro, resiliente, finalizzato ad una maggiore autonomia e sicurezza energetica. L’accordo andrà a supportare la diffusione delle comunità energetiche rinnovabili e dei gruppi di autoconsumo. Di particolare rilevanza è inoltre il sostegno ad attività di creazione di una strategia regionale dell’idrogeno: l’Umbria è tra le regioni-pilota per la realizzazione di Hydrogen Valley, "progetti bandiera" del Pnrr.