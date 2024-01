Comune tra i primi in Italia a completare la rilevazione

CITTA’ DI CASTELLO - Il comune di Città di Castello è risultato tra i primi in Italia a completare la rilevazione Censuaria 2023. L’ufficio Anagrafe ed Elettorale nel corso dell’anno appena concluso, tra le varie attività, ha curato anche i rilievi del Censimento permanente della Popolazione (Istat) che ha rappresentato un’attività straordinaria che, sin dal 2018, interessa annualmente il comune tifernate. L’indagine, pur essendo a campione e non coinvolgendo più l’intera popolazione, "costituisce comunque un carico di lavoro eccezionale per gli addetti dei Servizi Demografici che operano in sinergia con i rilevatori appositamente nominati e forniscono un importante supporto alla compilazione ai cittadini che ricorrono allo sportello piuttosto che fare da soli". Emerge dal bilancio delle attività annuali fornito dai vari settori amministrativi a fine anno. A tal proposito viene sottolineato che grazie al lavoro svolto dai rilevatori individuati per il recupero dei questionari sul territorio, ma soprattutto con l’impegno di tutto il personale dei Servizi Demografici, il comune tifernate è stato tra i primi a consegnare. I 14 operatori nell’ufficio Anagrafe, Stato Civile ed Elettorale (fra cui uno nella sede distaccata di Trestina) effettuano sia numerosi procedimenti ordinari di sportello, sia la registrazione di modifiche legalo allo stato civile, con particolare riguardo alle complesse pratiche per la concessione e riconoscimento della cittadinanza italiana e sulla corretta tenuta ed aggiornamento delle liste elettorali e della lista di leva.