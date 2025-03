Comune ’riciclone’, premio ad Assisi: "Gestione dei rifiuti, noi un esempio"

ASSISI – Assisi è l’unica città umbra sopra i 20.000 abitanti ad aver ottenuto il titolo di "Comune Riciclone 2024", per aver raggiunto il 72,1% per cento di raccolta differenziata dei rifiuti. "Si tratta di un risultato davvero eccezionale – sottolinea l’assessore all’ambiente Veronica Cavallucci –. Questo anche in considerazione del fatto che Assisi è la città più turistica dell’Umbria e tra le mete più gettonate d’Italia, con milioni di turisti che ogni anno arrivano in città, impattando notevolmente sulla raccolta differenziata che nonostante le difficoltà legate a tale circostanza si conferma molto alta, grazie a cittadini virtuosi, attenti all’ambiente e al bene comune. Un doveroso ringraziamento va anche agli uffici comunali, ad Ece che gestisce il servizio e a tutti gli operatori nel servizio di raccolta, sempre estremamente disponibili ad accogliere richieste e segnalazioni da parte dei cittadini e dell’amministrazione". Per essere premiati come "Comuni Ricicloni", i criteri selezionati da Legambiente Umbria sono i seguenti: rispettare l’obiettivo minimo di raccolta differenziata del 72%; produrre un rifiuto organico con una qualità media superiore o uguale al 95%, ovvero con presenza di materiale non compostabile uguale o inferiore al 5%. "C’è, da parte nostra, soddisfazione e orgoglio - conclude Cavallucci - per l’importante riconoscimento, che va a premiare il grande lavoro portato avanti dall’amministrazione comunale rispetto alle tematiche ambientali e al potenziamento della raccolta differenziata". La premiazione è avvenuta di recente a Castiglione del Lago, durante l’ottava edizione dell’EcoForum promosso da Legambiente.