Comune premiato per il quarto anno consecutivo da Plastic Free

CASTIGLIONE DEL LAGO - Per il quarto anno consecutivo, il Comune di Castiglione del Lago ha ricevuto il prestigioso Premio Plastic Free, confermando il proprio impegno concreto nella tutela ambientale e raggiungendo il livello di virtuosità "due tartarughe", simbolo di una gestione sempre più sostenibile del territorio. La cerimonia di premiazione si è svolta a Napoli, alla presenza di amministratori provenienti da tutta Italia. A rappresentare il Comune di Castiglione del Lago erano presenti la vice sindaca Andrea Sacco e l’assessora all’Urbanistica Beatrice Boscherini. "Questo riconoscimento premia l’impegno di un intero territorio nel ridurre l’impatto della plastica sull’ambiente – ha dichiarato la Vice Sindaca Andrea Sacco. – La sostenibilità ambientale deve essere una priorità per tutti: come amministrazione vogliamo continuare a promuovere azioni concrete, ma serve il coinvolgimento della cittadinanza, delle scuole, delle imprese. Ridurre l’uso della plastica significa migliorare la qualità della vita di oggi e delle generazioni future".