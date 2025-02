Comune e “Mi rifiuto!“ d’accordo sull’inceneritore

GUALDO TADINO - Il Comitato “Mi rifiuto!“ e il Comune si sono incontrati: "Sulla questione inceneritore, c’è piena concordanza di punti di vista". Lo annuncia con soddisfazione il Comitato presieduto da Paolo Campioni (nella foto). "L’incontro – riferisce – si è svolto in un clima positivo e propositivo ed ha visto una totale concordanza di punti di vista".

Si è saputo che la Regione ha presentato il ricorso al Consiglio di Stato contro la sentenza del Tar che aveva annullato il provvedimento di archiviazione della richiesta della Waldum Tadinum Energia srl sul progetto di realizzazione di un impianto di incenerimento di rifiuti da ubicare nell’area della ex Tagina. "Il Comune ha confermato di non essere ancora stato interpellato dalla Regione sul progetto, in quanto non è ancora stata attivata alcuna procedura. Quando l’Ente regionale, competente in materia di gestione dei rifiuti, forte della sentenza del Consiglio di Stato, lo chiederà all’amministrazione comunale, verrà espresso il parere, tenendo conto della normativa in vigore e, soprattutto, dell’opinione dei cittadini".

Ora, perciò, si attende il pronunciamento del Consiglio di Stato. Il Comitato “Mi rifiuto!“ nel frattempo è in attesa di essere convocato a breve a un incontro con l’assessore regionale De Luca e con il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica per chiedere ulteriori informazioni e pareri in merito. Poi, il Comitato organizzerà un’assemblea pubblica.

Alberto Cecconi