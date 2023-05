Comune, 8 milioni di entrate da multe e recuperi Imu e Tari

TERNI – Oltre cinque milioni di euro dal pagamento delle violazioni al codice della strada e quasi tre milioni e mezzo dal recupero di Imu e Tari. Sono alcune delle cifre incassate da Palazzo Spada (nella foto) nel 2022 e che emergono dal corposo documento relativo alla ‘Relazione sulle performance’ delle varie direzioni del Comune, propedeutica all’attribuzione dei premi di risultato. In uno dei capitoli riguardanti la polizia locale si legge che "sono stati incassati, per verbali elevati o riscossioni coattive relative al codice della strada (su conto Terni Reti , Comune di Terni, Equitalia) proventi pari a 5.224.386,95 euro oltre a 40.415,95 euro relativi a riscossioni per violazioni a leggi speciali e regolamenti". "Si è provveduto alla notifica delle ordinanze ingiunzione con tempi medi di emissione inferiori ai previsti 180 giorni – precisa ancora la direzione polizia locale _, come risultante anche dal monitoraggio dei tempi procedimentali e al tempestivo recupero delle somme relative alle ordinanze ingiunzione adottate da questa direzione nell’anno 2021 a seguito di sanzioni irrogate per violazioni di regolamenti, ordinanze e leggi speciali" "Per quanto riguarda la gestione del dissesto – fa sapere invece la direzione attività finanziarie _ sono state recuperate entrate per un importo pari a 3.994.312,25 euro. Il recupero di Imu e Tari (gestione ordinaria e dissesto) è pari a 3.340.996,40 euro. Contestati il 100% degli avvisi in decadenza al 3112 in particolare emessi 3481 avvisi Imu, 4857 avvisi Tasi e 2644 avvisi Tari; inviati anche ulteriori 1684 avvisi Imu, 68 avvisi Tasi e 4350 avvisi Tari per annualità non in decadenza al 31122022".

Ste.Cin.