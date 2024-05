"Comunanza Agraria. Difendere l’autonomia"

GUALDO TADINO – Il Consiglio di amministrazione della Comunanza agraria, presieduto da Nadia Monacelli (nella foto), sta concludendo il quinquennio di mandato e rendiconterà all’assemblea degli "utenti-monte" sul lavoro svolto e sulle linee programmatiche per il futuro. In vista delle prossime elezioni ammnistrative, ricordati i vincoli statutari dell’ente consortile dei gualdesi ed i pochi spazi di manovra consentiti, il cda uscente esprime l’auspicio che "si debba ricercare la cooperazione con gli altri Enti nel reciproco interesse e perseguendo obiettivi comuni, come ad esempio sviluppo del turismo, di un’economia rurale sostenibile, tutela delle risorse idriche e del patrimonio naturale". Sono temi di grande interesse, che toccheranno anche la campagna elettorale per eleggere sindaco ed amministrazione comunale; la Comunanza, tenuta fede "agli obblighi statutari", afferma: "Certamente, insieme ad altri Enti, sarà possibile affrontare costruttivamente annose questioni come la situazione Rocchetta, quando, nel pieno rispetto della legge, si riconoscerà la proprietà collettiva gualdese come ordinamento giuridico primario dello Stato quale essa è, autonomo e indipendente dagli altri Enti, compresi quelli di governo locale che non possono dettare la linea programmatica, progettare né imporre soluzioni, come è invece stato spesso fatto in questi anni". E ribadisce che, "garantita la tutela del patrimonio collettivo anche per le future generazioni e continuerà a lavorare per assicurare il massimo sviluppo del territorio".

Alberto Cecconi