Comunali, a “caccia“ di candidati. Gli schieramenti temporeggiano. Si profila una sfida al maschile

Temporeggiare. È la parola d’ordine nei due schieramenti in vista delle comunali, considerato che né centrosinistra né centrodestra hanno ufficializzato i nomi dei candidati sindaci e tantomeno le liste e ancor meno i programmi. Per far fare la prima mossa agli avversari direbbe qualcuno, per limare gli ultimi particolari si potrebbe aggiungere. Perché in politica le sorprese non finiscono mai aggiungono i maligni. Fatto sta che l’annuncio è atteso per il fine settimana: per la festa della donna, a sancire la sfida tutta al maschile.

Valter Stoppini, sindaco facente funzione, punta a essere il “capitano“ alla coalizione politico-civica per dare continuità all’amministrazione in sella dal 2016, quando vinse Stefania Proietti, poi confermata nel 2021 prima di approdare in Regione. Stoppini, 70enne, figura apprezzata per serietà, impegno e trasparenza, è candidato dal Pd che le altre componenti la coalizione dovrebbero sostenere, da quelle politiche alle civiche. Da quest’ultime, in verità, è giunto qualche segnale di insofferenza che potrebbe portare anche a cambi di casacca.

Sull’altro fronte c’è Eolo Cicogna, angelano, 70enne, personaggio noto, con ampie esperienze in ambito bancario (con oltre 40 anni di servizio con Monte dei Paschi di Siena) e apprezzato assai in ambito religioso: presta servizio nel Consiglio per gli affari economici nella parrocchia di Santa Maria degli Angeli e nell’Unità pastorale delle parrocchie di Santa Maria degli Angeli, Tordandrea, Castelnuovo e Costano, curandone la redazione dei bilanci.

Finirà dunque con questa sfida? Sì, ma prima di metterci la mano sul fuoco sarà meglio aspettare: la fantapolitica, in questi giorni, racconta anche tante altre storie, soprattutto di donne. Certamente false, ma intriganti non poco.

Maurizio Baglioni