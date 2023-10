Comunale, stagione al top Todi si fa in nove

Nove spettacoli di qualità che, da ottobre ad aprile, saranno rappresentati sul palcoscenico del Comunale, dando voce alle più interessanti esperienze del teatro e della danza. La nuova stagione teatrale, presentata ieri pomeriggio sotto i Portici comunali e realizzata in collaborazione con il Teatro Stabile dell’Umbria, conferma anche la varietà della proposta messa in campo dall’amministrazione comunale e dal direttore Nino Marino e punta anzitutto sul valore educativo che il teatro può avere per i giovani studenti. In tanti, delle scuole di secondo grado, affollano ogni anno platea e palchi e l’auspicio è quello di avere un numero di abbonamenti ancora superiore.

Maria Amelia Monti, Giovanni Scifoni, Paolo Genovese sono alcuni dei nomi più attesi: la prima, con Marina Massironi, debutterà giovedì 26 ottobre in una commedia di Edoardo Erba, esilarante e attuale, "Il marito invisibile"; Scifoni, invece, porterà a teatro, mercoledì 29 novembre, il suo divertente monologo "Fra’. San Francesco, la superstar del medioevo", in occasione degli 800 anni del presepe di Greccio, "la più geniale (e copiata) invenzione del Poverello di Assisi". Attesissimo, domenica 17 dicembre, anche il regista Paolo Genovese, presidente di Umbria Film Commission, che ha scelto il Comunale per iniziare la nuova tournée di "Perfetti sconosciuti", l’adattamento teatrale di una delle più riuscite commedie cinematografiche sull’amicizia, sull’amore e sul tradimento. Il nuovo anno porterà un omaggio a William Shakespeare con "Otello", una produzione Tsu realizzata con il contributo speciale della Fondazione Brunello e Federica Cucinelli e un cast tutto al femminile. La danza, in particolare quella della storica compagnia Aterballetto, irromperà domenica 28 gennaio con tre coreografie di Philippe Kratz e Diego Tortelli: Alpha grace, "O" e Shoot me: in scena ci saranno ben 16 danzatori. Febbraio sarà riservato allo spettacolo "Settanta volte sette" di Controcanto Collettivo, che affronta il tema della possibilità del perdono nelle relazioni umane, al film capolavoro di Federico Fellini, Tonino Guerra e Tullio Pinelli, "Ginger & Fred", adattato e diretto per il teatro da Monica Guerritore, protagonista sul palco insieme a Claudio Casadio, e alla black comedy "Il malloppo" di Joe Orton. Chiuderà la stagione, il 9 aprile, L’arte della commedia, l’opera-manifesto di Eduardo De Filippo.

Susi Felceti