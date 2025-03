Compleanno al cinema. Al Méliès sala disponibile. E party nel chiostro

Un compleanno originale per grandi e bambini? Perché non prenotare un intero cinema (massimo 40 invitati) per la tua festa?. La proposta arriva dal Cinegatti, la location è quella suggestiva e raccolta del Méliès di via della Viola. "Si può scegliere il film o il cartone da proiettare e chi vuole può poi organizzare il rinfresco sotto lo splendido porticato dell’antico chiostro - spiega Mirco Gatti - . Tra le altre cose a giorni sarà disponibile anche il nuovo live action di Biancaneve, destinato di sicuro a suscitare molte emozioni". Info 3392829152.