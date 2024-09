Commodore, la rinascita parte da Orvieto

L’iconico marchio tecnologico Commodore sceglie Orvieto. La multinazionale Commodore Industries, di cui è ceo Luigi Simonetti (nella foto), ha annunciato la firma di un accordo con Pixart, gruppo argentino leader nella produzione elettronica, per la realizzazione di una nuova linea di laptop equipaggiati con i processori Qualcomm XElite, basati su tecnologia Arm. Grazie a questa collaborazione, "Commodore si prepara a ridefinire il mercato, offrendo soluzioni all’avanguardia e prestazioni superiori", come viene spiegato dalla multinazionale. Dopo mesi di intense trattative e pianificazioni strategiche, le due aziende hanno raggiunto un accordo per la produzione e distribuzione globale di cinque nuovi modelli, progettati per rispondere alle esigenze di un mercato in costante evoluzione, con architetture ibride supportate da intelligenza artificiale. "Grazie all’efficienza produttiva e all’eccezionale competenza tecnologica di Pixart, questi nuovi dispositivi non solo rappresenteranno l’eccellenza dell’ingegneria moderna, ma riaffermano il ruolo pionieristico di Commodore nell’industria elettronica", viene sottolineato.