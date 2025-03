Commissione pari opportunità e strade intitolate a donne

GUALDO TADINO - Programma ricco di appuntamenti per coinvolgere cittadinanza, scuole e associazioni, con momenti di riflessione, spettacolo e approfondimento sui temi della giornata della donna. Che si celebra domani, con iniziative attuate da Comune e associazioni (ed altri eventi in agenda nel mese): lo hanno presentato il sindaco Massimiliano Presciutti, l’assessore Gabriele Bazzucchi, affiancati da Gessica Collarini, Catia Monacelli, Maria Pina Civitareale, Milena Giomboni, preziose sinergie. Oggi, alle 16, presso il Grottino, viene presentato il libro “Il corpo e l’ombra“ di Matteo Bebi. Alle 17 segue un incontro sui diritti delle donne e la violenza di genere attraverso opere letterarie. Interverranno Daniela Albanese, Francesca Silvestri, Carlo Floris e Pierpaolo Peroni, con letture di Camilla Baldinelli, Sabrina Anderlini e il Circolo Laav di Perugia. Alle 21 conversazione su “Lettura e cultura a trazione femminile“, con Maria Laura Antonini, Alfredo Francesco Caiazzo, Gessica Collarini, Maria Donzelli, Mario Fioriti, Rita Pecci, Tiziana Scassellati, Alessandra Squarta. Il Comune- è stato annunciato- istituirà una commissione per le pari opportunità ed intitolerà alcune vie a importanti figure femminili.

Alberto Cecconi