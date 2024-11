Commercianti e “Albero sull’acqua“. Patto di Natale al sapore di cacao

Un Natale in vetrina, così il patto tra commercianti e Albero sull’acqua si “fonde“ nel cioccolato. "Anche quest’anno siamo felici di rinnovare la nostra collaborazione con l’evento Luci sul Trasimeno - Natale a Castiglione del Lago", l’annuncio di Confcommercio Trasimeno conferma la collaborazione con la manifestazione diventata il cuore dell’offerta turistica per il periodo delle feste al lago ed è sostanzialmente una chiamata alla partecipazione per tutti i commercianti e i titolari di attività ricettive. "Invitiamo tutte le attività commerciali e ricettive di Castiglione del Lago a partecipare attivamente", anche in virtù della novità di un binomio con Eurochocolate, il tema di quest’anno sarà proprio il cioccolato. "Ispirandoci all’iniziativa ChocoLake, vogliamo creare un’atmosfera unica e irresistibile per accogliere turisti e cittadini durante il periodo natalizio. Per trasformare gli spazi in vere opere d’arte, abbiamo organizzato un corso speciale dedicato al marketing e al visual merchandising – proseguono in una nota dell’associazione –. Con la guida esperta della docente Antonella Tardioli, un’autentica professionista del settore, stiamo scoprendo tecniche e segreti per allestire vetrine capaci di stupire e incantare. Le sue lezioni sono un mix di creatività, professionalità e tanta passione. Antonella riesce a trasmettere idee pratiche e innovative, conquistando tutti con la sua energia e competenza".

Una doppia occasione, dunque, quella formativa per imparare la raffinata arte del visual e dell’abbellimento delle proprie vetrine, e di partecipare attivamente a rendere più belle al la città nei suo giorni più intensi dell’anno. Ricordiamo che a Castiglione del Lago la manifestazione, organizzata dall’Associazione “Eventi Castiglione del Lago“ in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, si aprirà il 7 dicembre con la cerimonia di accensione di “Luci sul Trasimeno – l’albero di Natale più grande del mondo costruito sull’acqua“ che quest’anno sarà arricchito dal “Wonder Show“, uno spettacolo di luci, colori e suoni che andrà in scena tre volte al giorno. Non mancheranno la pista sul ghiaccio, il tradizionale mercatino natalizio e il villaggio di Babbo Natale. Anche Palazzo della Corgna si vestirà a festa ospitando una mostra tematica con installazioni multimediali e laboratori per bambini.