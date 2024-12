"Commenti sessisti contro di me"

SPELLO – La consigliera comunale di Spello, Elisa Capodicasa, ha denunciato gli autori di commenti sessisti e violenti nei suoi confronti, comparsi sui social. "Racconto la vicenda – dice – per favorire davvero azioni concrete a tutela delle donne". Capodicasa ricorda le prime minacce, iniziate nella campagna elettorale per le amministrative, ad opera dei sostenitori della lista di destra. Domenica poi un nuovo post in cui la si definiva "Salis di Spello" e "a cui facevano seguito commenti minatori in cui mi si prometteva un ‘dolce a pallini’ e un ‘bastone de basu’. Tali commenti mi hanno fortemente turbato perché ho capito che non si trattava più di offese insensate ma si era passati a prevedere atti violenti nei miei confronti, nello specifico usando il fucile o il bastone (di cui ho anche inteso il doppio senso a sfondo sessuale)". Da qui la denuncia.