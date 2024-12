Comitato residenti in centro. La protesta sui divieti di sosta

GUBBIO - "L’Associazione Vivere il centro storico raccoglie e riporta il disagio di chi risiede nella parte alta cogliendo così l’occasione per tornare a sottolineare storture e coni d’ombra ormai intollerabili": parte così il comunicato del sodalizio che da anni si batte per i residenti del centro storico. Le prime lamentele arrivano per la gestione, in questo periodo di festa, di via dei Consoli e di via XX Settembre, in particolare per i divieti di sosta presenti dalle 10 alle 20. Non mancano comunque le proposte: "Si può ripensare insieme una riduzione del traffico e della sosta, tramite momenti condivisi che riescano a equilibrare esigenze e necessità di tutte le parti in causa", si legge nella nota, che si propone per un confronto diretto per una migliore regolamentazione delle aree di sosta e per il rilascio dei permessi. In conclusione, l’associazione "riparte con la campagna di iscrizioni per diventare sempre di più un organo popolare rappresentativo". Ecco le nuove cariche: Elisa Neri presidente; Giampiero Minelli, Paola Urbani, Zoe Rossi, Ubaldo Emanuele Scavizzi nel consiglio d’amministrazione; Monica Benedetti, Andrea Marchetti, Ivo Lucci revisori dei conti; Ubaldo Corazzi, Francesca Marcelli, Maurizio Cassanelli probiviri.