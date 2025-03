Comitato paralimpico super star

PERUGIA - Lo sport ancora una volta soto i riflettori a dimostrazione dei valori che rappresenta e che veicola. Succede anche nell’ambito del settore paralimpico, che anche in Umbria sta dando molte soddisfazioni. Chiara Andidero (medaglia di bronzo al valore paralimpico -nuoto nei 200 metri farfalla e settimo nei 400 stile libero), Paolo “Dong Dong” Camanni (medaglia d’argento al valore paralimpico-judo nella categoria J1 - 73 kg) e Marco Peciarolo (palma d’oro al merito tecnico): sono stati loro i premiati nel corso della Cerimonia di consegna delle benemerenze sportive per atleti, dirigenti e tecnici del Comitato italiano paralimpico Regione Umbria.

All’iniziativa, molto partecipata, che si è tenuta nei giorni scorsi alla sala Fiume di palazzo Donini a Perugia, erano presenti Massimo Catarinucci, vicepresidente del Cip Umbria, Maria Rosi, referente Cip Umbria per la Scuola, Pierluigi Vossi, assessore allo Sport del Comune di Perugia, e Francesco Emanuele, storico ex presidente del Cip Umbria. Assente per motivi di salute Gianluca Tassi, presidente del Cip Umbria. Tra gli ospiti anche Massimo Rolla, garante regionale dei diritti delle persone con disabilità, ed Antonio Scogliamiglio, tecnico di Camanni.

Dovevano essere premiati, ma assenti il giorno della cerimonia, anche Leonardo Bordoni, Francesco Corsetti e Tommaso Strinati che riceveranno le stelle di bronzo per i dirigenti direttamente dalle mani di Marco Peciarolo. La cerimonia ha avuto il patrocinio della Regione Umbria e del Comune di Perugia.