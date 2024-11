Comincia ’Dolci d’Italia’ . Spoleto è la città dei golosi

SPOLETO – Si comincia e a Spoleto è già ‘Dolci d’Italia’ mania. Con gli appuntamenti in programma già sold out e le strutture ricettive del territorio che registrano il tutto esaurito, il weekend che inizia si preannuncia come tra i più golosi dell’anno. Merito del Festival nazionale dei dolci che da oggi a domenica 3 novembre è pronto ad accogliere gli amanti della pasticceria provenienti da tutta Italia.

Il taglio del nastro ufficiale della tre giorni è in programma proprio stamattina alle ore 12 al Chiostro di San Nicolò. Tra gli altri, saranno presenti Aldo Amoni, presidente Epta Confcommercio Umbria, il sindaco di Spoleto Andrea Sisti e il presidente di Confcommercio Spoleto Tommaso Barbanera. La manifestazione, organizzata da Epta Confcommercio Umbria, è il risultato della sinergia di più soggetti come Regione Umbria, Comune di Spoleto, Confcommercio Spoleto, GAL Valle Umbra e Sibillini, Istituto Alberghiero di Spoleto e Fondazione Carispo. "Siamo arrivati ad una quinta edizione – afferma Amoni – che si preannuncia come un’esperienza immersiva nella dolcezza attraverso mercati, esposizioni, cooking show, degustazioni, laboratori, appuntamenti culturali e intrattenimento. Mantenendo fede al nome della manifestazione, abbiamo cercato di portare sempre più dolci dalle regioni italiane occupando come spazi diversi palazzi della città ma con il bellissimo Chiostro di San Nicolò che rimane ancora il cuore pulsante".