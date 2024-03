Come rinascono. Corso del Popolo e Largo Frankl Presentati i vincitori del concorso 'La ri-generazione in piazza' a Terni, promosso da Corso del Popolo Immobiliare e Luisa Todini in collaborazione con l'Università di Perugia. Gli studenti hanno proposto progetti per valorizzare gli spazi comuni e promuovere la fruibilità degli ambienti pubblici, con l'obiettivo di rinnovare l'ambiente urbano.