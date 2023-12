"Come rilanciare la professione"

Riposizionare l’identità della professione per competere nelle molteplici sfide a sostegno dello sviluppo delle imprese, delle iniziative private e di quelle del terzo settore, recuperare l’entusiasmo dei giovani per suscitare in loro il desiderio di diventare ‘commercialista’ e consolidare i rapporti con le istituzioni. Su questi tre pilastri si poggerà nel 2024 l’attività dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (Odcec) della provincia di Perugia, come è emerso nel corso dell’assemblea generale degli iscritti. "Sin dall’avvio del nostro mandato – ha detto il presidente Enrico Guarducci – avevamo segnalato come la nostra professione avrebbe dovuto riposizionare la propria identità dopo aver subito il costante e progressivo impoverimento culturale. L’Ordine si è adoperato per cercare di rafforzarla attraverso corsi e incontri, per indirizzarla nuovamente verso la consulenza strategica persa nel tempo. Proseguiremo anche il prossimo anno su questa spinta innovativa, nel tentativo di ridare credibilità e vigore alla nostra professione, che dovremmo riuscire a rendere attrattiva nei confronti delle nuove generazioni, sempre meno interessate alla professione ‘statica’, condizionata da adempimenti formali, con remunerazione via via decrescente e responsabilità invece progressivamente crescenti. Per attrarre i giovani verso la professione – ha aggiunto Guarducci – abbiamo messo in atto diverse iniziative che hanno avuto riscontri positivi. Abbiamo stretto, con la rete degli Istituti Tecnici economici della Provincia di Perugia, un protocollo di collaborazione in virtù del quale è stato realizzato il mini master C.R.ES.CO (Corso responsabile esperto contabile)".