"Come costruire una pila, usando un limone!"

Buongiorno Signor Volta, può raccontarci come è nata l’idea della pila? "E’ nata dai miei studi sui fenomeni elettrici. In particolare, sono stato ispirato dagli esperimenti di Galvani sui movimenti delle rane che, toccate da metalli diversi, reagivano con elettricità che non proveniva dai muscoli, ma dalla reazione tra i metalli. Questo mi portò a creare la pila, un dispositivo capace di generare elettricità in modo continuo. Un’intuizione geniale!"

Come funziona esattamente la sua pila? "La pila è formata da un telaio di legno con dischi impilati a ripetizione di rame e di zinco, separati da un panno imbevuto di acqua e acido solforico. Questa combinazione è in grado di generare elettricità. Interessante!"

Ci potrebbe aiutare a costruire una pila utilizzando un limone? "Niente di più facile! Dovrete procurarvi delle viti zincate che fungeranno da elettrodo negativo, delle monete di rame che costituiranno l’elettrodo positivo, un limone che grazie alla presenza di acido citrico fungerà da soluzione elettrolitica e un LED che vi indicherà il successo dell’esperimento. Dopo aver diviso in spicchi il limone, dovrete inserire la moneta di rame da una parte dello spicchio e la vite zincata dall’altra parte. A questo punto, utilizzando dei cavi elettrici, collegate la moneta di rame di uno spicchio di limone alla vite zincata dello spicchio successivo in modo da chiudere il circuito elettrico, il LED si accenderà."