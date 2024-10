Combattere l’autismo ’Il Mosaico’ in prima fila

CITTÀ DI CASTELLO – Una serie di iniziative per avviare un percorso a livello territoriale, rivolto all’autismo. Per questo da Città di Castello Carlo Reali dell’associazione "Il Mosaico" ha raggiunto Roma dove alla Camera dei Deputati ha incontrato il presidente della Fondazione Italiana Autismo Davide Faraone. L’incontro già programmato dal mese di luglio nasce dall’esigenza di creare legami con Fondazioni a carattere nazionale: "Solo cosi si potranno affrontare i temi che coinvolgono molte famiglie, anche in Altotevere", spiega lo stesso Reali.

Come già avvenuto in passato con l’impegno per ottenere l’istituzione di fondi regionali per i Piani Eliminazione Barriere Architettoniche, ora l’associazione mira ad obbiettivi importanti sulle problematiche inerenti i disturbi dello spettro autistico. "In questo periodo stiamo studiando la problematica e le tante questioni aperte per poi in seguito portarle all’attenzione di Comune e Regione. L’incontro a Roma si inserisce proprio in questo percorso", aggiunge ancora Reali.

A margine dell’incontro a Roma è stato deciso di programmare nel mese di febbraio a Città di Castello un’iniziativa che coinvolgerà insigni relatori sia a livello medico che istituzionale. La Fondazione Italiana Autismo supporta a livello economico progetti di varia natura sia scientifico che di metodo. Questo percorso vede Il Mosaico collaborare con altre associazioni del territorio, in particolare In &Aut Tiferno Autismo e Fiori di Lilla. Nei giorni scorsi il comune di Città di Castello e l’Asl 1 sono stati sollecitati a convocare il tavolo per l’istituzione di un percorso partecipativo sul tema dell’Autismo.