“Coltiviamo la Cultura”. Le dimore storiche aprono le porte

L’Associazione Dimore Storiche italiane dell’Umbria lancia la terza edizione della Festa dell’Agricoltura intitolata “Coltiviamo la Cultura”, in programma domani: per l’occasione si aprono le dimore storiche, offrendo l’accesso esclusivo a residenze uniche e alle eccellenze agroalimentari dei loro territori, per rafforzare il legame tra cultura, territorio e agricoltura, proponendo un modello di turismo che valorizzi il connubio tra beni culturali privati e produzioni agricole di qualità. La Festa dell’Agricoltura è animata da un ricco programma in ogni dimora partecipante: visite guidate, degustazioni di prodotti locali, workshop, laboratori e conferenze sul tema dell’agricoltura e della sostenibilità. Due gli appuntamenti in Umbria: a Villa La Montagnola di Torgiano, in Via Roma con informazioni e prenotazioni ai numeri 339.7569032 e 335.5874094 e al Castello di Montoro (nella foto) a Narni, Piazza Baronale con sfilata di automobili storiche, visite guidate del castello e dell’antica orciaia in piccoli gruppi e degustazioni prodotti locali, tra cui porchetta, formaggi e salumi