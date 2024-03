Coltellate dopo il tentato scippo

PERUGIA Aggredito in pieno centro con un coltello in quello che sembra un tentativo di scippo. L’aggressione, nella quale sarebbe rimasto ferito a coltellate un uomo, si è consumata nella zona di piazza Partigiani. Secondo quanto è stato possibile apprendere, a dare l’allarme sarebbe stato un commerciante che ha soccorso il malcapitato. Il ferito, infatti, avrebbe chiesto aiuto entrando nel negozio. Ai presenti avrebbe quindi spiegato di essere stato colpito ripetutamente dopo essersi ribellato a un tentativo di scippo. Chi ha agito, infatti, ha puntato alla borsa a tracolla che il ferito indossava. Sul posto è intervenuto personale del 118 alle cui cure l’uomo è stato affidato. Le sue condizioni non sarebbero gravi. Sul posto è intervenuta una pattuglia della squadra volante che ha subito avviato le ricerche del presunto responsabile. Ricerche che, al momento, non hanno dato esito. Utili per chiarire l’accaduto potranno essere il racconto del ferito, appena rimessosi definitivamente, ed eventuali testimonianze. Verifiche anche su eventuali filmati di telecamere che insistono nella zona. Piazza Partigiani torna ad essere teatro di un episodio di violenza, un episodio ancora tutto da chiarire nel contesto. Se la prima ipotesi di uno scippo degenerato venisse confermato, sarebbe la conferma di un innalzamento sproporzionato del livello di violenza che fa alzare contestualmente il livello di allarme. Ma, come detto, le indagini sono solo all’inizio.