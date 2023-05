Colpo al City store Bahia. Rubati oltre 200 orologi: la visita dell’assessore

Perugia, 27 maggio 2023 – I proprietari del negozio City store Bahia di via Fonti Coperte non hanno perso tempo: ieri hanno fatto rimontare una nuova vetrina, rigorosamente con vetro antisfondamento e sono ripartiti.

Il furto che hanno subito nella notte tra mercoledì e giovedì (oltre 200 gli orologi rubati) non ha scoraggiato Giancarlo, Gaetana e Giovanni che si sono rimboccati le maniche e hanno riaperto.

«Il colpo è stato pesante - ammette Giancarlo - ma non ci scoraggiamo". Anche perché la solidarietà è stata tanta nei loro confronti: il Bahia è un negozio molto conosciuto con tantissimi anni di presenza sul territorio. Ieri notte proprio Giancarlo ha dormito nel negozio, per difenderlo e difendere la merce ancora a disposizione. E ieri ha indossato i panni da lavoro e ha dato una mano non solo a ripulire, ma anche a montare l’enorme vetrata.

Sempre ieri a far visita al negozio si è recato l’assessore comunale alla Sicurezza, Luca Merli, che ha portato agli imprenditori la solidarietà dell’amministrazione, annunciando per quanto possibile una sempre maggiore attenzione in tutto il quartiere. E anche il sindaco Andrea Romizi, nelle ore susseguenti al furto, ha parlato con i negozianti. Poi ci sono le indagini che stanno svolgendo i carabinieri, indagini serrate che potrebbero portare a una soluzione, anche perché ad aiutarli ci sono le immagini che sono state registrate nel negozio.

Il furto si è infatti consumato in tre minuti: dalle 3.35 - momento in cui è scattato l’allarme - alle 3.38, quando Giovanni è arrivato in negozio e si è trovato di fronte alla vetrina sfondata e agli orologi rubati. Tutto fa pensare che, vista anche la rapidità con cui è stato messo a segno il colpo, i ladri fossero più d’uno. Una ragazza che abita proprio di fronte al Bahia ha detto erano in quattro. Ma non ha fatto neanche in tempo a filmare quanto stava accadendo, tanto sono stati veloci e determinati.

E tanta è ancora la solidarietà del quartiere e della "rete": su Facebook si moltiplicano infatti i messaggi di dispiacere, incoraggiamento ma anche di rabbia da parte della gente. Due settimane fa sempre in questa zona, infatti, erano stati rubati gli incassi della pizzeria e della libreria PopUp, poi ‘visite’ dal fruttivendolo e al negozio Bahia.

Michele Nucci