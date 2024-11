Colletta, un grande successo. Raccolti 69 quintali di alimenti

GUALDO TADINO - La colletta alimentare ha avuto pieno successo: sabato 16 da Gualdo Tadino, a Fossato di Vico, a Nocera Umbra e a Sigillo sono stati donati ben 69 quintali di derrate alimentari. Bilancio più che positivo per il Banco alimentare e per tutti i collaboratori, i volontari di tanti gruppi e associazioni, che hanno partecipato in gran numero all’iniziativa benefica a livello nazionale, con riscontri decisamente lodevoli a livello locale, dove la parola solidarietà continua ad avere belle testimonianze concrete fatte con discrezione e semplicità. Nella sola città di Gualdo Tadino sono stati messi insieme oltre 54 quintali di viveri, eguagliando praticamente i dati dello scorso anno. Altro dato di rilievo è costituito dalla adesione di tutti i negozi di generi alimentari e dei supermercati del territorio. Da parte dei responsabili del Banco alimentare è arrivato un caloroso grazie "a tutti coloro che con immutato slancio e cuore grande hanno sostenuto questo gesto e contribuito con il loro dono ad aiutare chi è in difficoltà". Le derrate alimentari raccolte, nei prossimi giorni, saranno distribuite, attraverso gli enti e le associazioni caritative convenzionate con il Banco alimentare dell’Umbria, alle tantissime famiglie in difficoltà del nostro territorio. La Colletta alimentare ora continua online, fino al 10 dicembre su alcune piattaforme dedicate: per conoscere le modalità di acquisto dei prodotti è possibile consultare il sito ufficiale colletta.bancoalimentare.it.

Alberto Cecconi