Collaborazione con artigiani e Terzo settore

ORVIETO Prende il via il progetto comunitario “Lavora con Larth“ che coinvolge artigiani locali e realtà del Terzo settore nella fornitura di una nuova linea di gadget quali zaini, felpe, toppe, magneti, t-shirt e adesivi che saranno commercializzati nel contesto del Cammino dell’Intrepido Larth, il percorso a gestione pubblico-privata di trekking che lega Orvieto, Bolsena e Civita di Bagnoregio e degli altri cammini in preparazione. La prima forma di collaborazione che è stata attivata è quella con la cooperativa sociale Mir, guidata da Alessandra Taddei e Massimo Ercolani. Mir è una impresa che, nell’ottica di una “ecologia integrale“, sostiene e promuove l’inserimento socio-lavorativo di soggetti con fragilità collegate a varie classi di svantaggio e predilige l’utilizzo di materiali di riuso per minimizzare l’impatto ambientale.