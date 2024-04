Col “visto“ turistico

Aveva un permesso turistico e alloggiava, appunto, in una casa-vacanza l’albanese di 24 anni arrestato dalla guardia di finanza per spaccio di droga. Le fiamme gialle del comando provinciale, diretto dal colonnello Mauro Marzo, impegnate in specifici controlli di contrasto al fenomeno dello spaccio di stupefacenti, hanno sorpeso il ventiquattrenne a cedere cocaina ad un ternano, che è stato poi segnalato in Prefettura come assuntore di droga. E’ scattata quindi la perquisizione nell’appartamento della casa-vacanze in cui alloggiava il giovane e che ha permesso ai finanzieri di scovare 103 grammi di cocaina e 3.480 euro ritenuti provento dell’attività di spaccio, oltre a due bilancini di precisione e al materiale necessario al confezionamento della droga. Su disposizione del pm Giorgio Panucci il giovane è stato arrestato e ieri mattina processato con rito direttissimo. Oltre ai furti che stanno colpendo con insistenza attività commerciali e private abitazioni, è lo spaccio e consumo di stupefacenti a segnalarsi come autentica emergenza del territorio.