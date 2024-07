Mezzo pesante in avaria, 8 chilometri di coda. Un’altra giornata difficile sulla A1

Orvieto (Terni), 25 luglio 2024 – Non c’è pace sul tratto umbro dell’Autostrada del Sole: nel pomeriggio, intorno alle 15,30, Autostrade per l’Italia segnalava 8 chilometri di cosa a causa di un mezzo pesante in avaria nel tratto della A1 compreso tra Fabro e Orvieto in direzione di Roma, all'altezza del km 449, con il traffico costretto a scorrere su una sola corsia. In seguito il mezzo pesante è stato rimosso e tutte le corsie sono tornate disponibili.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 5° Tronco di Fiano Romano di Autostrade per l’Italia.

Agli utenti in A1 diretti verso Roma è consigliato di uscire a Fabro, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in autostrada alla stazione di Orvieto.

Un problema che arriva dopo una giornata, quella di ieri, davvero nera per il tratto in questione con un bus in avaria al mattino tra Chiusi e Orvieto verso Roma e un incidente tra Attigliano e Orvieto verso Firenze nel pomeriggio, con chilometri di coda e pesanti disagi per gli automobilisti.