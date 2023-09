Cliente eroe insegue e fa prendere un ladro

TERNI E’ stato un cliente del bar appena svaligiato ad inseguire l’auto dei banditi in fuga, a ’speronarla’ e a consentire la cattura di uno dei malviventi. Denunciato dai carabinieri per furto aggravato e tentato furto aggravato in concorso un pregiudicato 37enne di origini meridionali, residente in zona. L’uomo, con due complici ancora ricercati, ha assaltato nella notte tra domenica e lunedì due bar, uno a Terni e l’altro ad Arrone. Nel primo caso il sistema d’allarme ha messo in fuga i banditi, nell’altro la banda, dopo aver prelevato tabacchi per circa mille euro, è stata inseguita e speronata dal cliente. La vettura è stata quindi abbandonata dai tre ladri, uno dei quali, il 37enne, è stato rintracciato poco dopo dai carabinieri sulla strada.