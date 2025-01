Claudio Verna espone al Ciac. Domenica la visita guidata

FOLIGNO - Claudio Verna è il protagonista della mostra pittorica in corso al Ciac di Foligno dal titolo “Claudio Verna. La profondità nella superficie” e visitabile fino al 12 gennaio. Figura chiave e fondatore del movimento artistico “Pittura Analitica”, nelle sue opere domina il colore e la sua capacità di assumere i valori massimi della saturazione e della luce. Per il finissage della mostra è in programma domenica 12, alle 18, una visita guidata a cura di Davide Ferri.

L’educazione artistica di Claudio Verna, classe 1937, ha preso forma in Umbria per proseguire poi con una lunga carriera in particolare a Firenze e Roma, numerose mostre collettive e rassegne internazionali. Le sue pitture si distinguono per un’espressività matura, caratterizzata da estremo rigore e intenso abbandono emotivo. La mostra, a cura di Italo Tomassoni, è promossa e sostenuta dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Foligno; l’organizzazione è realizzata in collaborazione con Maggioli Cultura e Turismo.