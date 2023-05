Claudio Cecchetto guida la giuria di “Proscenium“

Sarà Claudio Cecchetto (nella foto) il presidente di giuria della quinta edizione di “ProSceniUm Festival - Città di Assisi”, il concorso canoro nazionale riservato ai giovani talenti della musica cantautoriale che si terrà il 21 ottobre al Teatro Lyrick di Assisi.

Produttore discografico, editore e talent scout, Cecchetto non ha certo bisogno di presentazioni per una carriera vissuta nel mondo della musica, anche come conduttore di numerosi festival, tra cui tre edizioni del Festival di Sanremo e cinque del Festivalbar. E’ stato fondatore di Radio Deejay, di Radio Capital e della recentissima Radio Cecchetto. Durante la sua lunga carriera di talent scout ha scoperto e prodotto tanti artisti musicali e televisivi, tra cui Amadeus, Gerry Scotti, Jovanotti, Fiorello, Fabio Volo, Pieraccioni, Nicola Savino, gli 883 di Max Pezzali e tantissimi altri.

Insieme a Cecchetto sono confermate le presenze in giuria di Emilio Munda, compositore e autore per l’etichetta Sugar Music, vincitore di dischi d’oro e di platino e per due volte consecutive sul podio del Festival di Sanremo, e di Piero Romitelli, autore multiplatino per l’etichetta Sony, terzo classificato al Festival di Sanremo nella sezione Giovani con il duo PiQuadro.

Il Festival è tra i pochi in Italia a poter vantare un’orchestra ritmo sinfonica di 35 elementi che accompagna i cantanti durante le loro esibizioni ed è riservato a cantautori emergenti. Le iscrizioni per partecipare sono aperte fino al 31 luglio, tutte le informazioni sono online nel sito www.prosceniumfestival.it.