"Cittadini e imprese . Competitività al top"

PERUGIA – A spiegare i vantaggi del sistema, l’amministratore delegato di Open Fiber. "Il Piano Banda ultralarga nasce per dare ai cittadini dei piccoli comuni la stessa possibilità di connettersi che hanno a disposizione gli abitanti delle grandi città italiane. Ora l’obiettivo - va avanti Gola – è far sì che la nuova rete FTTH venga il più possibile utilizzata, per migliorare la vita dei cittadini, agevolare lo sviluppo delle imprese ed evitare lo spopolamento dei piccoli borghi che sono la risorsa di questo Paese". Innegabili le ricadute anche per l’Umbria. "Grazie all’infrastruttura in fibra ottica realizzata - spiega Piccinetti - cittadini, imprese e amministrazione possono ora contare su una connettività ultraveloce, fondamentale per l’innovazione e la competitività del territorio. Questo risultato è frutto della collaborazione tra istituzioni e operatori del settore, con l’obiettivo di ridurre il digital divide".