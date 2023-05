Cittadinanzattiva e Comitato: "Dite la vostra sul servizio di igiene urbana"

La questione rifiuti continua a tenere banco anche nella città dei Due Mondi. Cittadinanzattiva e il Comitato rifiuti zero Spoleto propongono un sondaggio online per verificare l’attendibilità dei dati diffusi da Vus dopo l’indagine customer satisfaction rispetto al Servizio di Igiene Urbana.

Secondo i numeri diffusi dal gestore del servizio l’87,9% degli intervistati è soddisfatto della raccolta rifiuti su strada, l’84,3% è soddisfatto del porta a porta e l’89,6% promuove la frequenza di svuotamento rifiuti raccolta. Sempre secondo Vus a Spoleto c’è stato un incremento della raccolta differenziata del 4,9%, passando dal 61,9 al 66,8% dovuta alla riorganizzazione della raccolta porta a porta degli ultimi mesi del 2022 e i primi del 2023.

I cittadini però continuano a lamentarsi giornalmente proprio del nuovo calendario che ha previsto un ridimensionamento del servizio, che li costringe a tenere in casa i rifiuti, per troppo tempo, in attesa del giorno di raccolta, a fronte di un aumento della Tari.

A tale proposito, Cittadinanzattiva e il Comitato rifiuti zero Spoleto, in un’ottica propositiva, si apprestano a rilanciare

l’indagine, solo rispetto al servizio di raccolta rifiuti, su strada e porta a porta, nel comune di Spoleto.

I risultati saranno poi portati all’attenzione della dirigenza Vus, sperando in un confronto costruttivo e onesto sulle criticità o meno che emergeranno dai risultati del sondaggio, sulla percentuale di riciclo rispetto alla percentuale di raccolta differenziata, sulla vendita della materia riciclata e sui progetti del Pnrr.

D. M.