Cittadinanza onoraria conferita a Sami Modiano

ORVIETO Approvato al’unanimità dal Consiglio comunale il conferimento della cittadinanza onoraria a Sami Modiano (nella foto), sopravvissuto al campo di sterminio di Auschwitz-Birkenau, "quale pubblico attestato di stima, di ammirazione, di apprezzamento e di riconoscenza per quanto dallo stesso rappresentato quale testimone dell’Olocausto ed interprete dei valori di giustizia e di pace tra gli esseri umani". La proposta, illustrata in aula dal sindaco Roberta Tardani, prende spunto dalla partecipazione di Sami Modiano, testimone e vittima dell’Olocausto, a una iniziativa pubblica organizzata dal “Club Amici della Stampa“ a Orvieto lo scorso 26 febbraio. "Sami Modiano – si legge nella delibera approvata dal Consiglio – con la sua testimonianza diffonde, soprattutto tra le giovani generazioni, messaggi di pace rinnovando nella memoria di tutti noi l’assurdità delle discriminazioni razziali ed invitando ad una riflessione sull’opportunità di ricordare il momento più buio della storia che ha attraversato l’Europa nella seconda guerra mondiale, attraverso i racconti di una generazione che ha vissuto e sofferto. Personalità come il signor Sami Modiano sono testimoni della storia ed interpreti di valori positivi universali". Nella Giornata della Memoria, comunque in una prima data utile, sarà organizzata la cerimonia di conferimento della cittadinanza onoraria a Sami Modiano e Liliana Segre, sulla quale si era già espresso il Consiglio comunale.