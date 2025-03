Cittadella dello sport. Serve la segnaletica

CITTÀ DI CASTELLO - Per la segnaletica orizzontale e verticale della cittadella dello sport di Belvedere il Comune pensa a uno studio di fattibilità con cui Polisport possa individuare l’intervento per migliorare le informazioni all’utenza. "È in corso di verifica la possibilità di intervenire o attraverso le casse comunali o con l’adesione a un bando pubblico per l’impiantistica sportiva ad hoc": così l’assessore allo sport Riccardo Carletti ha risposto all’interrogazione con cui il consigliere del Pd Massimo Minciotti chiedeva alla Giunta di "riprogettare e realizzare la segnaletica verticale di tutti gli impianti sportivi; una nuova cartellonistica, magari divisa per colore in base all’attività svolta, che possa guidare al meglio l’utenza". Lo stesso Minciotti aveva chiesto di capire se fosse possibile "realizzare questi interventi in via collaterale nell’ambito dei lavori di riqualificazione in corso alla piscina". Le opere in questione, finanziate con circa 1 milione e 300mila euro sono per l’efficientamento energetico e la prevenzione del rischio sismico della piscina "e non prevedono la possibilità di realizzare interventi collaterali".