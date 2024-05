Città pronta ad abbracciare il Giro. Gli eventi collaterali alla tappa

La città della Quintana si prepara a vivere la partenza della settima tappa del Giro d’Italia. L’atmosfera è quella elettrizzante che fa seguito all’arrivo della Carovana Rosa che venerdì riempirà la città e la metterà al centro dei riflettori internazionali. Per consentire lo svolgimento al meglio della manifestazione, il sindaco Stefano Zuccarini ha firmato l’ordinanza per la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, compresi gli asili nido privati, in occasione della tappa Foligno – Perugia. Diverse le iniziative collaterali. Domani il Club Soroptimist organizza il convegno ‘Donne e sport – la lunga strada verso la parità’, un incontro con la presentazione della carta etica per il superamento delle discriminazioni di genere nello sport. Il 10 poi la giornata sarà scandita dalla coralità e dalla partecipazione di tantissime associazioni. Presso la zona Hospitality del Giro, nella zona del Plateatico, sarà allestito il Villaggio Gal Valle Umbra e Sibillini. Attraverso il villaggio, tutti gli appassionati potranno entrare in contatto con l’Umbria e le sue eccellenze enogastronomiche. Prevista una mostra fotografica e un ricco programma di degustazioni a partire dalle 11 fino alle 17; sarà accolta una folla di cicloamatori che avranno così la possibilità di scoprire le produzioni enogastronomiche del territorio. Al Plateatico, intorno alle 9, prevista anche l’esibizione dei giovani tamburini dell’Ente Giostra Quintanella e degli Sbandieratori e Musici di Foligno. A Palazzo Trinci, alle 20.30 di venerdì, l’evento conclusivo in collaborazione tra Ente Giostra Quintana e Confcommercio. Protagonista della giornata anche il Carnevale di Sant’Eraclio. I maestri cartapestai predisporranno lungo il percorso della gara il carro allegorico Steampunk Fantasy realizzato dal cantiere "Flash Back" i cui protagonisti sono un elicottero e il pilota che ha le sembianze di una caldaia. Alle ore 9 di venerdì al Plateatico verrà esposta la "Bicicletta Fantasy" realizzata dall’artista Roberto Mosconi. ""Ancora una volta la manifestazione carnascialesca di Sant’Eraclio – sottolinea il presidente Fabio Bonifazi – mette a disposizione della città d le proprie genialità, fantasia e maestria artigianale".

Alessandro Orfei