Città Futura rilancia: "Coinvolgere sempre di più i giovani"

GUBBIO – Nuovo anno, nuove sfide ma stesso impegno per l’associazione Città Futura e il gruppo consiliare Gubbio Futura, che hanno confermato il loro coinvolgimento nella vita pubblica eugubina. "Il nostro obiettivo per il 2025 è coinvolgere sempre più persone - soprattutto giovani, famiglie speciali, con disabilità e con background migratorio - nella politica e nell’impegno civico. Sentiamo il bisogno di ampliare e diversificare le istanze, per arricchire il nostro lavoro e le nostre proposte", ha dichiarato Giorgia Gaggiotti, ma tra i progetti che l’associazione ha in serbo per quest’anno ci sono anche a nascita di una scuola di formazione politica, la riorganizzazione dei gruppi di lavoro e un questionario per analizzare le cause dell’astensionismo elettorale. Mente aperta al futuro, dunque, ma c’è stato spazio anche per uno sguardo al passato e agli obiettivi raggiunti nel 2024. I consiglieri comunali Leonardo Nafissi, Jacopo Cicci e Federica Cicci hanno poi posto l’attenzione sul lavoro svolto in questo anno nella sala consiliare di Palazzo Pretorio.