Città finaliste: forum ad Agrigento

Come valorizzare e non disperdere il lavoro fatto da Orvieto nella sua partecipazione per aggiudicarsi il titolo di città “Capitale della cultura“. Si è conclusa ad Agrigento la seconda edizione di “Cantiere città“, il percorso di consolidamento delle capacità progettuali delle città finaliste al titolo di Capitale italiana della cultura promosso dal Ministero della Cultura. "Agrigento, futura Capitale italiana della cultura 2025, ha ospitato per tre giorni l’ultima tappa di un percorso virtuoso - dichiara il Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano (foto) - che ha coinvolto le altre nove città concorrenti al titolo per il 2025 quali Aosta, Assisi, Asti, Bagnoregio, Monte Sant’Angelo, Orvieto, Pescina, Roccasecca e Spoleto con l’obiettivo di non disperdere idee, visioni, reti e partenariati avviati nel processo di candidatura e farne un’occasione di uno sviluppo armonioso del territorio". La seconda edizione di Cantiere città conferma l’utilità e il valore strategico del programma. Altre dieci città si sono rimesse in gioco per la costruzione di nuove strategie di sviluppo del territorio a base culturale, rinnovando e ripensando le idee e i progetti del dossier di candidatura. "Abbiamo accompagnato le amministrazioni nel processo di creazione di nuovi cantierì, ambienti collaborativi e di costruzione in cui far convergere le forze per mettere la cultura al centro di una visione di crescita comune", afferma il direttore della Scuola dei beni e delle attività culturali, Alessandra Vittorini.